Bestätigung erfolgt: Graham Potter ist neuer Chelsea-Coach

Damit erhalten die Klubverantwortlichen rund um Todd Boehly jenen Kandidaten, den sie für die Tuchel-Nachfolge von Beginn weg favorisiert haben. Potter stösst von Ligakonkurrent Brighton & Hove Albion zu den Londonern. Eine Ablöse in Höhe von 15 Mio. Pfund wird gemäss englischen Medienberichten fällig.

Potter wird am Freitag bereits die erste Trainingseinheit seiner neuen Mannschaft leiten und am Samstag beim Gastspiel bei Lokalrivale Fulham auf der Trainerbank sitzen.

Chelsea Football Club is delighted to welcome Graham Potter as our new Head Coach! 🤝

— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 8, 2022