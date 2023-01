Vertrag bis 2030: Chelsea macht nächsten Transfer perfekt

Der FC Chelsea macht den Transfer des französischen Innenverteidigers Benoît Badiashile perfekt.

Die Londoner verpflichten den 20-jährigen Abwehrspieler für 37 Mio. Euro Ablöse von der AS Monaco und statten diesen mit einem sehr langfristigen Vertrag bis 2030 aus. «Ich bin sehr glücklich, hier bei Chelsea zu sein», wird Badiashile in der Klub-Mitteilung zitiert: «Ich freue mich sehr, für diesen Verein zu spielen. Ich kann es kaum erwarten, die Fans zu sehen und in der besten Liga der Welt aufzulaufen.»

Die Chelsea-Eigentümer Todd Boehly und Behdad Eghbali freuen sich ebenfalls über den Neuzugang: «Er ist ein exzellenter junger Spieler, der sich schnell einen guten Ruf erarbeitet hat und für sein junges Alter über eine enorme Erfahrung verfügt. Wir sind sicher, dass er in den kommenden Jahren ein wichtiger Teil unseres Teams sein wird.»

Badiashile lief bereits zweimal für die Équipe tricolore auf. An der WM in Katar zählte der Youngster jedoch nicht zum Aufgebot des Vizeweltmeisters.

psc 5 Januar, 2023 15:31