Über 100 Millionen Euro

Chelsea bereitet Mega-Angebot für Morgan Rogers vor

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 9 Februar, 2026 09:49
Chelsea bereitet Mega-Angebot für Morgan Rogers vor

Chelsea plant offenbar einen spektakulären Vorstoss auf dem Transfermarkt. Nach übereinstimmenden Berichten beschäftigen sich die Verantwortlichen der Blues intensiv mit einer möglichen Verpflichtung von Morgan Rogers und diskutieren ein Angebot in Höhe von rund 115 Millionen Euro (100 Mio. Pfund).

Der 22-jährige englische Nationalspieler von Aston Villa gilt weiterhin als eines der Top-Ziele des Klubs für den kommenden Sommer. Transferexperte Fabrizio Romano bestätigte, dass Rogers bei Chelsea schon seit längerer Zeit ganz oben auf der Liste steht. Auch Trainer Liam Rosenior soll einen möglichen Wechsel abgesegnet haben, um die Offensivoptionen weiter zu verstärken. Demnach wäre Rogers einem Wechsel nach London grundsätzlich nicht abgeneigt, legt seinen Fokus aktuell aber voll auf seine Leistungen bei Aston Villa und will während der laufenden Saison keine voreiligen Entscheidungen treffen.

Aston Villa zeigt sich bislang sehr zurückhaltend und möchte den Leistungsträger eigentlich halten. Ein Angebot in der genannten Grössenordnung könnte die Verantwortlichen in Birmingham jedoch zum Umdenken zwingen. Neben Chelsea wird auch Manchester United weiterhin als interessierter Klub gehandelt. Klar ist: Im Sommer könnte sich rund um Morgan Rogers einer der größten Transfers der kommenden Wechselperiode anbahnen.

