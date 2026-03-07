Chelsea-Coach mit überschwänglichem Lob für João Pedro

João Pedro sorgt momentan europaweit für Aufsehen, auch bei Chelsea ist man in Person von Trainer Liam Rosenior ausserordentlich begeistert von dem Stürmer.

Liam Rosenior stimmt eine Lobeshymne auf João Pedro an. «Ich würde João Pedro gegen keinen anderen Stürmer der Welt eintauschen», schwärmte der Übungsleiter des FC Chelsea an der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel im Achtelfinale des FA Cup gegen den Zweitligisten Wrexham (Samstag, 18.45 Uhr).

Rosenior erklärt, warum er Feuer und Flamme für João Pedro ist: «Es sind nicht nur seine Tore, sondern auch seine Intensität, sein Verständnis für das Pressing und seine taktische Präsenz. Er ist immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort.»

Chelsea hat sich João Pedro im vergangenen Sommer auch richtig was kosten lassen, die Ablöse betrug über 60 Millionen Euro.

Der aktuelle Nationalspieler aus Brasilien liefert eine fantastische Saison ab und kommt allein in 29 Spielen der Premier League auf 14 Tore und acht Vorlagen.