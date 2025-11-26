Chelsea eröffnet den nächsten Angriff auf Milan-Goalie Mike Maignan

Bereits im vergangenen Sommer war Chelsea an Milan-Keeper Mike Maignan dran. Die Rossoneri lehnten einen Abgang des Franzosen jedoch ab. Nun versucht es Chelsea erneut.

Der 30-jährige Nationalspieler rechtfertigt die Transferoffensive in dieser Saison absolut: Bei Milan brilliert er mit starken Leistungen. Zuletzt parierte er beim 1:0-Sieg im Mailänder Derby einen Elfmeter von Hakan Calhanoglu. Der aktuelle Kontrakt von Maignan läuft zum Saisonende aus. Milan möchte verlängern. Chelsea will hingegen dazwischenfunken.

Laut Transferexperte Sacha Tavolieri haben die Klubverantwortlichen der Londoner wieder Kontakt zum Beraterteam von Maignan aufgenommen. Die Signale sollen durchaus positiv sein: Die Premier League reizt den Keeper sehr. Zudem scheint er momentan nicht mit einer Verlängerung bei Milan zu rechnen. Auch Juventus soll sich für den Torhüter des Ligakonkurrenten interessieren. Die Turiner scheinen aber lediglich Aussenseiterchancen zu haben.

Peter Schneiter 26 November, 2025 13:41