Spielzeit benötigt

Chelsea prüft neue Leihe für Wunderkind Kendry Páez

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 21 Januar, 2026 10:36
Chelsea überdenkt die sportliche Planung mit Kendry Páez. Der 18-jährige Offensivspieler könnte vorzeitig aus seiner Leihe beim RC Strasbourg zurückgeholt werden, da er dort bislang nur begrenzte Einsatzzeiten erhalten hat. Anschliessend ist eine erneute Leihe geplant, bevorzugt innerhalb Englands, um seine Entwicklung gezielt voranzubringen.

Eine Entscheidung soll zeitnah fallen. Chelseas Fokus liegt darauf, Páez regelmässige Spielpraxis zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang gilt ein Wechsel in die Championship als realistische Option, wobei Southampton als besonders passender Klub angesehen wird. Mehrere Analysen bescheinigen den Saints gute Voraussetzungen in Bezug auf Spielzeit, Spielstil und taktische Einbindung.

Neben Southampton sollen auch weitere englische Vereine wie Fulham, Brighton & Hove Albion und Wolverhampton Wanderers Interesse signalisiert haben. Páez kommt bislang auf 23 Länderspiele für Ecuador und erzielte zwei Tore. In der laufenden Ligue-1-Saison absolvierte er 15 Einsätze für Strasbourg und traf einmal. Chelsea hatte den Spieler im Sommer 2025 für eine Ablösesumme im zweistelligen Millionenbereich verpflichtet, sein Marktwert liegt aktuell bei rund zehn Millionen Euro.

