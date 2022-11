Denis Zakaria gibt nach verletzungsbedingter Auswechslung Entwarnung

Noch am Abend richtet sich der 25-Jährige via Twitter an die Fans und teilt mit, dass es ihm gut gehe und er für die nächste Mission bereit sei. Zakaria hat bei den Chelsea-Fans mit seinem ersten Auftritt für Begeisterung gesorgt. Trainer Graham Potter dürfte ihn künftig nicht mehr ständig übergehen, wie er es während zwei Monaten bis am Mittwochabend getan hat.

Auch im Hinblick auf die WM wäre weitere Spielpraxis für Zakaria sehr wichtig.

Can‘t tell you how happy I am about my debut & my first goal for @ChelseaFC! 💙🔥

Thank you so much for all the amazing support and your messages. And for everyone who’s asking – I‘m fine and ready for the next mission. 👊🏾#UCL pic.twitter.com/JzuGgxqU71

