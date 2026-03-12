Enzo Fernandez droht mit Chelsea-Abgang, wenn bestimmtes Szenario eintrifft

Der argentinische Mittelfeldspieler Enzo Fernandez ist bei Chelsea seit seiner Ankunft Anfang 2023 eine der prägenden Figuren der Mannschaft. Im Sommer könnte er die Blues allerdings verlassen, wenn ein bestimmtes Szenario eintrifft.

Es geht um die Champions League: Sollten die Blues diese im Hinblick auf die kommende Saison verpassen, droht der 25-jährige Nationalspieler gemäss «L’Équipe» mit einem vorzeitigen Abgang. Fernandez will unbedingt auf höchstem Niveau spielen und hat keine Lust auf ein Jahr ohne Königsklasse.

Selbst ein sehr langfristiger Vertrag bis 2032 würde ihn nicht davon abhalten, die Möglichkeiten eines Transfers auszuloten. Das Szenario ist nicht ausgeschlossen: In der Premier League belegen die Londoner aktuell den 5. Platz und sind voll im Kampf um die Champions League-Plätze. Die automatische Qualifikation über einen Königsklassen-Titel in dieser Saison ist seit der 2:5-Niederlage bei PSG im Hinspiel des Achtelfinals am Mittwochabend unwahrscheinlich geworden.

Fernandez ist ein echter Marathon-Mann: In dieser Saison hat er für Chelsea bereits sage und schreibe 43 Spiele bestritten. Dazu kommt noch ein Einsatz mit der argentinischen Nationalmannschaft. Mit dieser will er im Sommer auch an der WM für Furore sorgen.