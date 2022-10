Gesprächsfaden gerissen: Chelsea droht ablösefreier Abgang von Kanté

Der FC Chelsea droht im kommenden Sommer ein ablösefreier Abgang von N’Golo Kanté.

Diese Szenario soll inzwischen sehr wahrscheinlich sein, nachdem die Blues und der französische Weltmeister die Verhandlungen unter- oder sogar abgebrochen haben, berichtet die «Daily Mail». Kanté soll bei den Londonern einen neuen Vierjahresvertrag gefordert haben, Chelsea will aber nicht mehr als zwei Jahre bieten.

Der 31-jährige Defensivstratege fällt derzeit verletzungsbedingt aus. Eine langfristige Zukunft scheint er an der Stamford Bridge nicht mehr zu haben. 2016 wechselte er für knapp 36 Mio. Euro von Leicester City zu Chelsea und war seither massgeblich an einem Meistertitel und jeweils einem Triumph in der Champions League und Europa League beteiligt war.

psc 5 Oktober, 2022 13:36