Graham Potter ist auf dem Chelsea-Trainingsgelände angekommen

Der 47-jährige Engländer war laut Transferexperte Fabrizio Romano von Beginn weg der ganz klare Favorit für die Nachfolge von Thomas Tuchel, der am Mittwoch seinen Hut nehmen musste. Klubboss Todd Boehly wollte Potter von Beginn weg – und bekommt ihn nun auch. Allerdings wird wohl eine hohe Ablösezahlung fällig. Von 18 Mio. Euro ist in den englischen Medien die Rede.

Potter soll das Training am Freitag leiten und am Samstag beim Derby bei Fulham bereits an der Seitenlinie der Blues stehen.

Ein Video von der Ankunft Potters auf dem Trainingsgelände wurde bereits veröffentlicht:

.🚨 Graham Potter has arrived at Chelsea’s training ground to sign his contract to become the new head coach. 🔵📝 pic.twitter.com/HWNzgmSAo4

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 8, 2022