Krise bei Chelsea: So plant Romelu Lukaku seine Zukunft

Romelu Lukaku kommt nach seiner Rückkehr zum FC Chelsea im vergangenen Sommer weiterhin nicht wie gewünscht auf Touren. Die Leistungen sind derart bescheiden, dass Trainer Thomas Tuchel zurzeit sogar gänzlich auf ihn verzichtet. An einen Abschied denkt der 28-jährige Belgier dennoch nicht.

Nach Informationen von “Goal” und “Spox” plant Lukaku weiterhin den Verbleib bei Chelsea. Der Torjäger will sich an der Stamford Bridge unbedingt durchsetzen. Mehr als 110 Mio. Euro Ablöse zahlten die Blues vor wenigen Monaten für den früheren Inter-Stürmer. Die Bilanz seit der Rückkehr ist ernüchternd: Nachdem er in der Serie A zuvor beinahe nach Belieben traf, steht er in der aktuellen Spielzeit in der Premier League nach 17 Einsätzen bei nur fünf Treffern. Zuletzt tauchte er am Wochenende beim 1:0-Sieg gegen Crystal Palace praktisch unter und war sogar nach Aussage von Trainer Thomas Tuchel nicht Bestandteil des Spiels.

Lukaku steht bei Chelsea bis 2026 unter Vertrag. Trotz schwieriger Situation scheint ein Transfer im Sommer zurzeit also (noch) ausgeschlossen.

psc 24 Februar, 2022 16:03