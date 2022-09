Leihe mit Kaufoption: Chelsea begrüsst Denis Zakaria

Chelsea leiht den 25-jährigen Mittelfeldspieler zunächst für eine Saison von Juventus aus. Im Anschluss verfügen die Blues über eine Kaufoption in Höhe von 30 Mio. Euro. Erst im Januar dieses Jahres wechselte Zakaria für 8,6 Mio. Euro von Borussia Mönchengladbach zu Juve. Nun geht die Reise des Defensivstrategen weiter in die Premier League.

Zakaria lief bereits 40-mal für die Schweizer Nati auf und will Ende des Jahres an der WM in Katar teilnehmen.

Swiss international Denis Zakaria has joined us on loan from Juventus for the remainder of the 2022/23 campaign! 😁#ZakariaIsChelsea

— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 2, 2022