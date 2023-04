Luis Enrique führt in London Gespräche mit Chelsea

Luis Enrique ist beim FC Chelsea ein sehr ernsthafter Kandidat. Am Mittwoch führt der Spanier in London Gespräche mit der Klubleitung.

Der 52-Jährige könnte die Nachfolge des am Wochenende entlassenen Graham Potter antreten. Laut Transferexperte Gerard Romero ist Luis Enrique am Mittwochmorgen gemeinsam mit seinem Vertrauten Iván de la Peña nach London gereist. Der frühere spanische Nationaltrainer soll an einem Engagement in der Premier League sehr interessiert sein.

Die Londoner sollen indes auch schon Bayern-Coach Julian Nagelsmann kontaktiert haben. Eine Entscheidung wird in Kürze erwartet.

psc 5 April, 2023 11:51