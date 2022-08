Nächster Neuzugang: Chelsea sichert sich Carney Chukwuemeka

Der 18-Jährige wechselt von Ligakonkurrent Aston Villa an die Stamford Bridge. Wie die beiden Klubs mitteilen, haben sich alle Parteien über den Transfer verständigt. Chukwuemeka reist nach London, wo er zunächst für abschliessende Vertragsgespräche und den den obligatorischen Medizincheck erwartet wird. Welche Summe für den Youngster fliess, ist noch nicht bekannt. Angeblich sind es aber inklusive Boni mehr als 20 Mio. Euro. Zwischenzeitlich waren auch der FC Barcelona und Borussia Dortmund an ihm dran.

Aston Villa and Chelsea can confirm that the clubs have reached an agreement for the permanent transfer of Carney Chukwuemeka.

The 18-year-old has been given permission to travel to London to discuss both personal terms and undergo a medical.

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 2, 2022