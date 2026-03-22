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Newcastle plant Doppelangriff auf Chelseas Offensive

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 22 März, 2026 13:50
Newcastle plant Doppelangriff auf Chelseas Offensive

Newcastle United treibt seine Planungen für den kommenden Transfersommer weiter voran und hat dabei offenbar gleich zwei Angreifer des FC Chelsea ins Visier genommen. Wie „TeamTalk“ berichtet, stehen sowohl Liam Delap als auch Nicolas Jackson auf der Wunschliste der Magpies.

Trainer Eddie Howe will seine Offensive breiter aufstellen und für mehr Konkurrenz im Sturm sorgen – insbesondere für Nick Woltemade und Yoane Wissa. Vor allem bei Jackson könnte es zeitnah konkreter werden. Laut „SportsBoom“ bereitet Newcastle bereits eine Kontaktaufnahme mit Chelsea vor, um die Rahmenbedingungen eines möglichen Transfers auszuloten.

Schon im vergangenen Sommer hatten die Blues eine Ablöseforderung von rund 70 Millionen Pfund aufgerufen, was einen Wechsel verhinderte. Nun hoffen die Verantwortlichen in Newcastle auf mehr Verhandlungsbereitschaft. Entscheidend dürfte auch die Rolle von Chelseas Trainer Liam Rosenior sein. Sollte dieser auf einen Verbleib Jacksons verzichten, könnten Gespräche zwischen den beiden Premier-League-Klubs schnell an Fahrt aufnehmen.

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