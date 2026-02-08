PAOK prüft Verpflichtung von Raheem Sterling

Raheem Sterling ist nach seiner Vertragsauflösung beim FC Chelsea ablösefrei auf dem Markt – und damit auch für PAOK Thessaloniki eine interessante Option. Der griechische Spitzenklub sucht vor dem nationalen Transferende am 16. Februar gezielt nach einem erfahrenen Offensivspieler, der dem Angriff zusätzliche Qualität verleihen kann.

Der 31-jährige Engländer bringt reichlich internationale Erfahrung mit und steht trotz seines prominenten Namens aktuell ohne Verein da. Neben PAOK sollen vor allem Qarabag ernsthaftes Interesse signalisiert haben, zudem werden West Ham, Burnley und – bei einem möglichen Engagement in der Championship – auch Wrexham genannt.

PAOK kämpft sowohl um den Meistertitel als auch international, wobei Sterling dort allerdings nicht mehr für den Europapokal gemeldet werden könnte. Sterling kommt auf 82 Länderspiele für England und wechselte zuletzt 2022 für über 56 Millionen Euro von Manchester City zu Chelsea. Sein aktueller Marktwert wird auf rund fünf Millionen Euro geschätzt.