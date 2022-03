Nachdem die englische Regierung mit Sanktionen gegen den FC Chelsea reagiert hat, ist Roman Abramovich nun kein Direktor mehr. Laut einer Mitteilung der Premier League ist der russische Oligarch aus seinem Amt bei den Blues entfernt worden.

“Die Entscheidung des Vorstands hat keine Auswirkungen auf die Fähigkeit des Vereins, zu trainieren und Spiele auszutragen, wie es in einer von der Regierung ausgestellten Lizenz festgelegt ist, die am 31. Mai 2022 ausläuft”, heisst in dem Statement weiter.

Aufgrund der ausgesprochenen Sanktionen darf Chelsea nach aktuellem Stand weder Transfers tätigen noch neue Verträge aushandeln. Zudem ist der Ticketverkauf für Heimspiele untersagt, nur noch Dauerkarteninhaber dürfen an die Stamford Bridge.

Following the sanctions by the UK Government, the Premier League Board has disqualified Roman Abramovich as a Director of Chelsea Football Club

The Board’s decision does not impact on the club’s ability to train and play its fixtures.

Full statement:️ https://t.co/O65T4qk50O pic.twitter.com/0jtMnZLKCg

— Premier League Communications (@PLComms) March 12, 2022