Raheem Sterling überrascht mit seiner Klubwahl

Raheem Sterling hat nach seiner Vertragsauflösung bei Chelsea einen neuen Klub gefunden. Der 31-jährige Angreifer spielt bis Saisonende in den Niederlanden.

Nachdem sich diverse Klubs um den englischen Ex-Nationalspieler bemüht haben, entscheidet sich dieser für die Offerte von Feyenoord. Die Unterschrift unter den Vertrag bis zum Ende der Spielzeit ist bereits erfolgt.

Die Wahl mag durchaus überraschen, mischten doch dem Vernehmen nach auch Juventus und Napoli oder Premier Ligist Everton mit. Entscheidend beteiligt am Wechsel von Sterling zu Feyenoord ist der frühere Premier League-Torjäger Robin van Persie, der zurzeit als Trainer des Klubs aus Rotterdam fungiert. Dies bestätigt Sterling in einem Beitrag auf Instagram. Der Angreifer glaubt, dass die Rolle beim Eredivisie-Verein für ihn die richtige ist und er dort Einfluss nehmen kann. Ausserdem habe es ihn auch gereizt, erstmals ausserhalb von England zu spielen.