SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Es geht in die Niederlande

Raheem Sterling überrascht mit seiner Klubwahl

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 12 Februar, 2026 17:55
Raheem Sterling überrascht mit seiner Klubwahl

Raheem Sterling hat nach seiner Vertragsauflösung bei Chelsea einen neuen Klub gefunden. Der 31-jährige Angreifer spielt bis Saisonende in den Niederlanden.

Nachdem sich diverse Klubs um den englischen Ex-Nationalspieler bemüht haben, entscheidet sich dieser für die Offerte von Feyenoord. Die Unterschrift unter den Vertrag bis zum Ende der Spielzeit ist bereits erfolgt.

Die Wahl mag durchaus überraschen, mischten doch dem Vernehmen nach auch Juventus und Napoli oder Premier Ligist Everton mit. Entscheidend beteiligt am Wechsel von Sterling zu Feyenoord ist der frühere Premier League-Torjäger Robin van Persie, der zurzeit als Trainer des Klubs aus Rotterdam fungiert. Dies bestätigt Sterling in einem Beitrag auf Instagram. Der Angreifer glaubt, dass die Rolle beim Eredivisie-Verein für ihn die richtige ist und er dort Einfluss nehmen kann. Ausserdem habe es ihn auch gereizt, erstmals ausserhalb von England zu spielen.

 

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

 

Ein Beitrag geteilt von Feyenoord Rotterdam (@feyenoord)

Mehr Dazu
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Keine Chance

Chelsea erwägt Enzo-Tausch für Real-Star
Mehr als 150 Millionen

Chelsea gibt für Vinicius ein Premier League-Rekordangebot ab
In England heiss begehrt

Wunschspieler: Liverpool packt 75-Millionen-Star auf die Liste
Qualität gesucht

AS Roma zeigt Interesse an Chelsea-Verteidiger
Mehr entdecken
Es geht in die Niederlande

Raheem Sterling überrascht mit seiner Klubwahl

12.02.2026 - 17:55
Ab auf die Insel

Dusan Vlahovic hat seine Wunschdestination für den Sommer auserkoren

12.02.2026 - 14:26
Für den Sommer

Real Madrid setzt 6 hochkarätige Mittelfeldspieler auf die Shortlist

11.02.2026 - 17:53
Über 100 Millionen Euro

Chelsea bereitet Mega-Angebot für Morgan Rogers vor

9.02.2026 - 09:49
Überraschender Transfer

PAOK prüft Verpflichtung von Raheem Sterling

8.02.2026 - 16:01
Überzeugt in Frankreich

Valentín Barco rückt bei Real Madrid und Chelsea in den Fokus

8.02.2026 - 10:48
Wenig Einsatzzeit

Unklare Zukunft von Liam Delap: Mehrere Klubs beobachten Chelsea-Stürmer

8.02.2026 - 10:35
Verstärkung gesucht

Chelsea sondiert den Markt: Ndiaye rückt ins Blickfeld

8.02.2026 - 09:31
Wechsel schon im Sommer?

ManCity hat für die Guardiola-Nachfolge 3 Namen auf der Shortlist

3.02.2026 - 18:53
Im Tausch für Sarr

Chelsea schickt Ex-Dortmunder Anselmino jetzt nach Frankreich

2.02.2026 - 20:08