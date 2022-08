RB Leipzig lehnt erneut mehr als 80 Millionen für Josko Gvardiol ab

Der FC Chelsea will in den letzten Tagen dieser Transferperiode unbedingt noch einen Abwehrspieler verpflichten. Die Blues haben es wie zuvor bereits Manchester City bei Josko Gvardiol versucht. RB Leipzig lehnte eine Mega-Offerte allerdings umgehend ab.

Wie Transferexperte Nicolo Schira berichtet, boten die Londoner 80 Mio. Euro plus Bonuszahlungen für den kroatischen Nationalspieler. Eine ähnliche Summe wollte früher in diesem Sommer auch ManCity hinlegen. Die Antwort aus Leipzig ist immer dieselbe: Ein klares Nein. Gvardiol spielt in den Zukunftsplanungen des Bundesligisten eine ähnlich wichtige Rolle wie Christopher Nkunku im Offensivbereich. Beide galten und gelten in diesem Sommer als unverkäuflich.

Frühestens in einem Jahr könnten Topklubs mit Offerten für das Duo erfolgreich sein. Gvardiol ist erst einmal bis 2026 an die Roten Bullen gebunden.

psc 29 August, 2022 17:40