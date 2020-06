Roma intensiviert Pedro-Gespräche

Der AS Rom bereitet sich schon seit Längerem auf das Zuholen von Pedro vor. Der Transfer des Flügelstürmers nimmt angeblich immer konkretere Formen an.

Der ablösefreie Wechsel von Pedro konkretisiert sich. Laut einem Bericht von “Goal.com” befindet sich der AS Rom bereits seit April in Gesprächen mit dem Flügelrenner. Ausserdem heisst es, die Verhandlungen hätten in den vergangenen 48 Stunden deutlich an Fahrt aufgenommen.

Bis eine endgültige Entscheidung getroffen wird, dürfte es allerdings noch etwas dauern. Sicher scheint bisher nur, dass Pedros auslaufender Vertrag beim FC Chelsea nicht mehr verlängert wird. Die Roma soll derweil nicht der einzige Klub sein, der einen Transfer anstrebt.

Juventus Turin gilt weiterhin als interessiert, eine Rückkehr nach Spanien ist für Pedro ebenso vorstellbar. Von dort soll der 32-Jährige Lockrufe des FC Valencia, des FC Sevilla und Real Betis erhalten.

aoe 6 Juni, 2020 12:56