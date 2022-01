Romelu Lukaku entschuldigt sich bei den Chelsea-Fans

Romelu Lukaku entschuldigt sich bei den Chelsea-Fans für die Unruhe, die er mit seinem Interview mit “Sky Italia” in der vergangenen Woche gesorgt hatte.

Nachdem die Affäre intern bereits erledigt wurde und Trainer Thomas Tuchel dem belgischen Torjäger nach einem persönlichen Gespräch verzeiht hatte, wendet sich dieser nun auch an die Öffentlichkeit. In einem Interview, das auf der Webseite der Blues veröffentlicht wird, entschuldigt er sich für den Ärger, den er bei vielen Fans ausgelöst hat. Er verstehe die Fans und betont, dass es nun an ihm liege, das Vertrauen wieder herzustellen. Er werde auf dem Platz und auch im Training das Beste geben. Auch bei Trainer, Mitspielern und den Klubverantwortlichen entschuldigt sich Lukaku noch einmal.

Lukaku hatte in der vergangenen Woche unter anderem erklärt, dass er mit seiner Situation bei den Blues unzufrieden sei und sagte auch, dass er im Sommer bei Inter geblieben wäre, wenn er ein passendes Angebot gehabt hätte. Der 28-Jährige führt nun aus, dass seine Äusserungen auch zu einem unpassenden Zeitpunkt gekommen seien.

A message from Romelu. — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 4, 2022

psc 4 Januar, 2022 20:57