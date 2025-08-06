Saudis blitzen bei Chelsea-Profi Marc Cucurella ab

Der saudische Klub Al-Nassr hat sich intensiv um die Dienste des spanischen Nationalspielers Marc Cucurella bemüht. Erfolgreich waren die Avancen allerdings nicht.

Der 27-jährige Europameister hat den Saudis nämlich abgesagt. Stattdessen will er laut Fabrizio Romano bei Chelsea bleiben, wo sein aktueller Vertrag noch bis 2028 läuft. Die Blues stellen Cucurella offenbar sogar eine Vertragsverlängerung in Aussicht, die dessen derzeitiges Salär noch einmal erhöhen würde.

Der Linksverteidiger ist unter Trainer Enzo Maresca gesetzt und nimmt auch in der spanischen Nationalmannschaft eine wichtige Rolle im Hinblick auf die WM im kommenden Jahr ein. Klubtechnisch wird es für ihn vorderhand keine Veränderung geben. Vor drei Jahren wechselte Cucurella für 65 Mio. Euro Ablöse von Brighton zu Chelsea, wo er sich nach einer nicht ganz einfachen Anfangsphase durchgesetzt hat.

psc 6 August, 2025 14:45