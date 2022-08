Timo Werner wird für RB günstiger als gedacht und unterschreibt am Dienstag

Timo Werner kehrt tatsächlich zu RB Leipzig zurück. Der Bundesligist hat sich mit Chelsea und auch dem Spieler geeinigt. Die Unterschrift erfolgt bereits am Dienstag.

Dies berichten verschiedene Portala am Montag. Werner wird sich demnach bis Juni 2027 an RB binden. Erst vor zwei Jahren verliess er die Leipziger für 53 Mio. Euro in Richtung Chelsea. Für die Rückkehr des 26-Jährigen müssen die Roten Bullen nun “nur” 20 Mio. Euro plus Boni bezahlen. Es handelt sich um einen fixen Transfer, also keine Leihe.

Nach zwei schwierigen Jahren in London möchte Werner in Leipzig wieder an alte Zeiten anknüpfen und sich mit regelmässigen Einsätzen auch ein Ticket für die WM in Katar Ende des Jahres sichern.

Update: Laut “Sport 1”-Chefreporter ist der Deal final ausgehandelt. RB zahlt einen Fixbetrag von 20 Mio. Euro. Durch Boni kann die Summe auf 30 Millionen steigen.

