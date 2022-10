Traurige Gewissheit: N’Golo Kanté verpasst die WM

Der französische Weltmeister N’Golo Kanté kann bei der Titelverteidigung der Équipe tricolore ab nächstem Monat definitiv keine Rolle spielen.

Kanté ist nach wie vor verletzt und wird bis zum Turnierstart nicht mehr rechtzeitig fit, wie Nationaltrainer Didier Deschamps am Dienstag verkünden muss: «Es macht mich traurig. Er ist enttäuscht. Er hat seit zwei Jahren mit körperlichen Problemen zu kämpfen und die Rehabilitation wird über die WM hinausgehen.»

Nicht nur aus sportlicher Sicht sei das Fehlen von Kanté schlimm, führt Deschamps aus: «Menschlich geht sein Einfluss zudem über seine fussballerischen Qualitäten hinaus. Er ist so ein liebenswerter kleiner Mann, der immer ein Lachen auf den Lippen hat und in jedem Team, in dem er gespielt hat, eine zentrale Rolle eingenommen hat.»

Wegen einer Oberschenkelverletzung muss Kanté seit August pausieren. Zuletzt sagte Chelsea-Coach Graham Potter, dass der 31-Jährige bei der Reha sogar noch einen Rückschlag erlitten hat.

