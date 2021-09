Tuchel hofft auf Chelsea-Verbleib von Rüdiger

Der FC Chelsea würde den 2022 auslaufenden Vertrag von Antonio Rüdiger gerne verlängern. Auch Cheftrainer Thomas Tuchel bemüht sich darum.

Seitdem Thomas Tuchel Teammanager des FC Chelsea ist, zählt Antonio Rüdiger wieder zu den absoluten Leistungsträgern bei den Blues. Und dies soll entsprechend belohnt werden, würden die Londoner aktuell am neuen Kontrakt des deutschen Nationalspielers arbeiten.

“Wir hoffen, dass sie eine Lösung finden”, sagte Tuchel auf einer Pressekonferenz über die Gespräche zwischen Rüdiger und der Vereinsführung. Der Chelsea-Coach stellte klar, dass Rüdiger “hervorragend und seit langem sehr konstant auf sehr hohem Niveau spielt.” Wie der “Telegraph” derweil berichtet warte Rüdiger mit einer Verlängerung aber noch ab, soll er anderswo möglicherweise noch mehr verdienen können.

Doch Tuchel empfiehlt seinem Verteidiger einen Verbleib in London, denn dort spielt Rüdiger in “einer der stärksten Liga Europas, in einem großen Verein. Es gibt also nicht viele Gründe, das zu ändern.”

adk 18 September, 2021 16:03