Arne Slot schliesst Worst Case und Abgänge von Salah, van Dijk & TAA nicht aus

Nach wie vor stehen grosse Fragezeichen hinter der Zukunft von Mohamed Salah, Virgil van Dijk und Trent Alexander-Arnold beim FC Liverpool. Trainer Arne Slot scheint die eigenen Fans mit Äusserungen auf das absolute Worst Case-Szenario vorzubereiten.

Vor dem League Cup-Spiel gegen Tottenham meint der niederländische Coach: "Trent, Mo Salah und Virgil van Dijk haben noch nicht verlängert. Wir sind uns also bewusst, dass wir auf alles gefasst sein müssen, was passieren kann." Bislang hatte es Slot grundsätzlich vermieden, über die Zukunft des Star-Trios zu sprechen. Umso bemerkenswerter sind die Kommentare.

Während Kapitän van Dijk in der Vergangenheit mehrfach betont hatte, dass er unbedingt in Liverpool weitermachen möchte, gibt sich Salah zurückhaltender und spricht vor allem davon, dass es bislang keine Vertragsgespräche gab. Bei Alexander-Arnold scheint ein Abgang am wahrscheinlichsten. Die Fans scheinen bereits fest mit dem Abgang des Rechtsverteidigers zu rechnen.

Mitunter wird Salah, van Dijk und Alexander-Arnold von Supporter-Seite her auch Geldgier vorgeworfen.

Allzu sehr auf die Äste hinauslassen will sich Slot nicht: "Wir sprechen nicht öffentlich über Verträge. Das ist etwas für die Spieler und den Sportdirektor. Es ist nicht meine Aufgabe, über diese Situationen in der Öffentlichkeit zu sprechen. Das Wichtigste ist, dass die Mannschaft gewinnt. Und hoffentlich gewinnen wir am Ende die Premier League."

psc 6 Februar, 2025 10:17