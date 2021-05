Bestätigt: Virgil van Dijk verzichtet auf die EM

Der niederländische Abwehrspieler Virgil van Dijk bestätigt öffentlich, dass er an der Europameisterschaft im kommenden Monat fehlen wird.

Wegen eines Kreuzbandanrisses fällt der 29-Jährige bereits seit Mitte Oktober aus. Nun steht auch fest, dass er an der EM nicht für die Niederlande auflaufen kann. Virgil van Dijk sagt in einem Video-Interview auf der Webseite seines Klubs: “Ich fühle, dass es die richtige Entscheidung ist, nicht an die Euro zu gehen, und die letzte Phase meiner Reha in der Sommerpause zu starten. Mein ganzer Fokus gilt der Vorbereitung mit Liverpool auf die neue Saison. Das ist ein realistisches Ziel”.

Im Juli möchte van Dijk wieder am Mannschaftstraining teilnehmen. Van Dijk musste wegen seiner Knieblessur im vergangenen Oktober operiert werden.

https://twitter.com/LFC/status/1392405687817281539

psc 12 Mai, 2021 12:16