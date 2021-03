EM-Teilnahme? De Boer setzt van Dijk nicht unter Druck

Noch ist offen, ob Virgil van Dijk nach seinem im vergangenen Oktober erlittenen Kreuzbandriss rechtzeitig zur EURO fit wird. Niederlandes Nationaltrainer Frank de Boer äussert sich.

Dem FC Liverpool und der niederländischen Nationalmannschaft fehlt Virgil van Dijk nun bereits seit vergangenen Oktober. Der Innenverteidiger kämpft nach seinem Kreuzbandriss an seinem Comeback. Ob er noch in dieser Saison zurück auf den Rasen kehren wird, scheint aber offen zu sein. Ebenso ob er an der EURO teilnehmen kann.

“Alles, was er für Liverpool und möglicherweise für uns beitragen kann, wäre ein Bonus”, sagte Niederlande-Coach Frank de Boer auf einer Pressekonferenz und fügte an: “Ich rechne im Moment nicht damit. Aber wenn es passieren sollte, wäre es fantastisch für die Mannschaft. Wir werden es abwarten. Ich übe überhaupt keinen Druck auf ihn aus.”

Van Dijk müsse laut seinem Nationaltrainer selbst entscheiden, ob er es sich zumuten könne: “Wenn der Moment kommt und wir wissen, wie es ihm geht, werden wir schauen, was er machen kann. Dann muss ich eine Entscheidung darüber treffen. Wir lassen ihn jetzt in Ruhe und arbeiten weiter an seiner Genesung. Im Moment läuft es gut. Ob das ausreichen wird, wissen wir noch nicht.”

adk 28 März, 2021 16:37