Jürgen Klopp jagt einen Flügelstürmer vom FC Porto

Der kolumbianische Flügelspieler Luis Díaz hat es Liverpool-Coach Jürgen Klopp offenbar angetan.

Laut “Marca” ist der 24-jährige Nationalspieler bei den Reds ein heisser Transferkandidat. Diaz stiess vor gut zwei Jahren aus seiner Heimat nach Porto und hat sich dort auf der linken Aussenbahn als torgefährlicher Angreifer etabliert. In dieser Saison erzielte er in 19 Pflichtspielen bereits zwölf Tore. Sein Vertrag läuft bis 2024 und enthält eine Ausstiegsklausel in Höhe von 80 Mio. Euro.

Liverpool könnte offenbar schon bald Gespräche mit dem Kolumbianer und dessen portugiesischem Klub aufnehmen. Auch Chelsea, Newcastle und der FC Bayern (für die mögliche Coman-Nachfolge) sollen Diaz im Visier haben.

psc 3 Dezember, 2021 09:08