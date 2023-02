Jürgen Klopp über Kaufrausch des FC Chelsea: «Sage nichts ohne meinen Anwalt»

Die Wintertransferaktivitäten des FC Chelsea werden nicht nur im Weltfussball, sondern auch bei der direkten Konkurrenz infrage gestellt. Jürgen Klopp reagiert zwar humorig. Das Gesagte des Trainers vom FC Liverpool lässt dennoch tief blicken.

Jürgen Klopp ist während der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel in der Premier League gegen die Wolverhampton Wanderers (Samstag, 16 Uhr) zu den Aktivitäten des Ligakonkurrenten FC Chelsea auf dem Transfermarkt befragt worden.

«Ich sage nichts ohne meinen Anwalt. Nein, das war ein Scherz», foppte Klopp die anwesenden Journalisten. «Ich verstehe diesen Teil des Geschäfts nicht, also was man tun kann und was nicht. Das sind alles wirklich gute Spieler, also von daher: Glückwunsch. Ich verstehe nicht, wie das möglich ist, aber es steht mir natürlich nicht zu, zu erklären, wie es funktioniert. Es wird irgendwann passieren, dass sie gut zusammenspielen, aber wie schnell, weiss ich nicht.»

Auch wenn Klopp mit viel Humor auf das Treiben im Norden Londons reagiert, seine Antwort ist dennoch bezeichnend. Allein auf dem Wintertransfermarkt investierte Chelsea über 300 Millionen Euro in neues Personal. Die Spitze ergab sich am Deadline Day.

Am letzten Markttag im Januar hatten die Blues den Transfer von Enzo Fernandez unter Dach und Fach gebracht, der noch mal mit 121 Millionen Euro zu Buche stehen wird.

aoe 4 Februar, 2023 11:21