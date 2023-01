Liverpool an Portugals Nationalspieler Matheus Nunes dran

Der FC Liverpool zeigt Interesse am portugiesischen Mittelfeldspieler Matheus Nunes von Ligakonkurrent Wolverhampton.

Der 24-Jährige nahm jüngst auch an der WM in Katar teil und kam dort in zwei Spielen zum einsatz. Laut «Telegraph» wollen die Reds den Spielmacher im Hinblick auf die kommende Saison unter Vertrag nehmen. Als Ablöse stehen rund 50 Mio. Euro im Raum. Bereits im vergangenen Sommer war Liverpool demnach an Nunes dran, der damalige Sporting-Profi entschied sich zunächst aber für einen 45 Mio. Euro-Wechsel zu den Wolves. Dort steht er bis 2027 unter Vertrag.

psc 3 Januar, 2023 09:15