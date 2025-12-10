Milan hat einen hochkarätigen Maignan-Nachfolger im Blick

Der AC Mailand muss die kommende Saison möglicherweise ohne seinen Stammkeeper Mike Maignan planen. Der Franzose könnte im Sommer einen ablösefreien Abgang vollziehen. Als Nachfolger nehmen die Rossoneri die aktuelle Nummer 1 des FC Liverpool ins Visier.

Transferexperte Sacha Tavolieri berichtet, dass die Milan-Bosse sogar schon Kontakt zum Beraterteam des Brasilianers hergestellt haben. Alisson steht bei den Reds noch bis 2027 unter Vertrag. Er könnte im Hinblick auf die kommende Spielzeit aber vom Georgier Giorgi Mamardashvili, der bereits im Kader steht, als Nummer 1 abgelöst werden.

Milan hat bei Alisson deshalb durchaus Chancen. Der 33-Jährige verfügt auch schon über Erfahrungen in der Serie A, lief er doch zwischen 2016 und 2018 für die AS Roma auf. Eine Rückkehr nach Italien im kommenden Sommer ist möglich.

Peter Schneiter 10 Dezember, 2025 13:22