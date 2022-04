Mohamed Salah kryptisch: “Gibt viele Dinge, die die Leute nicht wissen”

Mohamed Salah ist offenbar noch etwas davon entfernt, um eine Entscheidung über seine Zukunft beim FC Liverpool zu treffen. Der Superstar lässt einmal mehr Raum für Spekulationen.

Der FC Liverpool tritt am Sonntag (17.30 Uhr) auswärts zum Topspiel der Premier League gegen Manchester City an. Dann kommt es auch auf Mohamed Salah an, dessen Form in den letzten Wochen nicht die beste war. Ob ihn die ständigen Spekulationen um seine Zukunft beeinflussen?

Im Interview mit “Sky Sports News” wird Salah um ein Update zu seiner Vertragssituation gebeten. “Nicht viel, aber ehrlich gesagt, was kann ich schon sagen? Es gibt viele Dinge, von denen die Leute nichts wissen.” Was genau der 29-Jährige damit meint, ist ungewiss. Vermutlich will er damit auf die jüngste Berichterstattung anspielen.

Der “Daily Mirror” hatte vergangene Woche von einer bevorstehenden Vertragsverlängerung berichtet. Womöglich sind die Gespräche noch gar nicht so weit gediehen, oder bereits seit Längerem abgeschlossen. Salah will sich nun erst mal auf das Schlagerspiel gegen den Tabellenersten ManCity konzentrieren.

“Ich kann jetzt nicht egoistisch sein und über meine Situation sprechen. Wir befinden uns in der wichtigsten Phase für das Team, also muss ich nur über das Team sprechen, mich auf das konzentrieren, was für das Team kommt, und das ist das Wichtigste. Das ist alles, was ich sagen kann”, so Salah.

aoe 9 April, 2022 10:39