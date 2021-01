Neuer Verteidiger: Klopp glaubt nicht an Transferabschluss

Beinahe jeden Tag wurde in den vergangenen Wochen ein neuer Innenverteidiger aus dem Boden geholt, der mit einem Transfer zum FC Liverpool verbunden wurde. Die Reds werden nun aber wohl gar nicht reagieren.

Virgil van Dijk und Joe Gomez werden den FC Liverpool in dieser Saison wahrscheinlich nicht mehr zur Verfügung stehen. Die Liste an Innenverteidiger-Kandidaten, die seitdem mit einem möglichen Wechsel an die Anfield Road in Verbindung gebracht wurden, hat längst biblisches Ausmass angenommen.

In Klubkreisen wird damit gerechnet, dass der Englische Meister aufgrund des Lockdowns mehr als 110 Millionen Euro Verlust schreibt. Der ohnehin komplizierte Januar-Transfermarkt wird für Liverpool im Zuge der finanziellen Schädigung also noch mal komplizierter.

Wie die “Sunday World” berichtet, hat Trainer Jürgen Klopp inzwischen akzeptiert, dass es unwahrscheinlich sei, im noch bis Ende Januar geöffneten Wintertransfermarkt einen neuen Innenverteidiger in den Kader zu holen. Zuletzt hatte der Deutsche noch zugegeben, dass er sich über die Chance freuen würde, seinen Kader zu verstärken.

aoe 14 Januar, 2021 16:49