Everton bemüht sich um Jack Grealish

Der FC Everton bewirbt sich für die Dienste von Spielmacher Jack Grealish.

Der 29-jährige Engländer steht bei Manchester City zwar noch bis 2027 unter Vertrag, hat dort allerdings eher schlechte Einsatzchancen. Trainer Pep Guardiola setzt bereits in der vergangenen Saison nicht mehr uneingeschränkt auf den Offensivspieler. Laut "Telegraph" steht Grealish nun im Fokus von Everton.

Trainer David Moyes erwartet noch weitere Verstärkungen. Der 39-fache englische Nationalspieler ist eine valable Option. Gespräche sollen nun geführt werden. Sowohl City wie auch Grealish selbst müssen dem Transfer zustimmen.

psc 6 August, 2025 14:20