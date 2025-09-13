Everton verfolgt bei ManCity-Leihgabe Jack Grealish genauen Plan

Jack Grealish ist bis Ende Saison bei Everton geparkt, das über eine Kaufoption verfügt. Um die ManCity-Leihgabe fest zu verpflichten, verfolgen die Toffees einen genauen Plan.

Wenn einer einen genialen Einstand in die neue Saison hatte, dann definitiv Jack Grealish. In seinen ersten drei Spielen in der Premier League für Leihklub Everton überragt der Offensivstar mit vier Vorlagen.

In aller Euphorie entstehen Berichte über seine Zukunft. Laut dem "Telegraph" will Everton Grealish fest von Manchester City unter Vertrag nehmen. Das ist grundsätzlich klar, immerhin wäre sonst keine Kaufoption vereinbart worden.

Die Toffees haben aber im Sinn, die rund 60 Millionen Euro teure Kaufoption zu drücken und im kommenden Sommer nicht den vollen vereinbarten Preis zu zahlen. Das wird natürlich schwierig, sollte Grealish im Saisonverlauf weiterhin fantastische Leistungen zeigen.

Der 30-Jährgie ist noch bis 2027 an ManCity gebunden, hat dort aber langfristig keine Zukunft mehr.

