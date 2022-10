Haaland und ManCity mit Gala-Vorführung – ManUnited-Fans gehen zur Halbzeit

Weil Manchester City zum Pausenpfiff gegen Manchester United bereits 4:0 in Führung liegt, entscheiden sich vereinzelte Fans der Red Devils für den vorzeitigen Gang aus dem Etihad Stadium. Für das Team von Pep Guardiola trafen Erling Haaland und Phil Foden in Durchgang eins jeweils doppelt. Von den Gästen kommt derweil wenig Gegenwehr – dementsprechend verärgert sind auch die Zuschauer im Auswärtsblock.

Manchester United fans are leaving the Etihad stadium already. They’ve had enough😅 #MCIMUN

(Via @SkySportsNews) pic.twitter.com/QbV7iXmy0i

— Nigeria Info FM 99.3 (@NigeriainfoFM) October 2, 2022