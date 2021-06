Jack Grealish: ManCity steht vor 100 Mio. Pfund-Transfer

Manchester City will in diesem Sommer auf dem Transfermarkt wieder ganz grosste Brötchen backen. Im Fokus steht nicht nur Harry Kane, sondern auch dessen Nationalmannschaftskollege Jack Grealish.

Englischen Medienberichten zufolge sind die Skyblues bereit, 100 Mio. Pfund für den Offensivspieler zu bezahlen. Der 25-jährige Angreifer gilt als einer der kreativsten Spielmacher in der Premier League. Sein Vertrag bei Stammklub Aston Villa läuft noch bis 2025. ManCity müsste für ihn ganz tief in die Tasche greifen und soll bereit dazu sein. Vorderhand will Grealish an der EM mit den Three Lions glänzen. Noch steht aber nicht fest, ob er im Achtelfinale gegen Deutschland überhaupt zum Einsatz gelangen wird.

psc 25 Juni, 2021 11:41