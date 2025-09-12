Jungstar Rico Lewis bleibt ManCity langfristig erhalten

Der englische Rechtsverteidiger Rico Lewis hat seinen Vertrag bei Manchester City langfristig verlängert.

Der 20-Jährige hat seinen ursprünglich bis 2028 gültigen Kontrakt noch einmal um zwei Jahre bis 2030 verlängert, wie der Premier League-Klub am Freitag bekanntgibt. Rico Lewis wurde im eigenen Nachwuchs ausgebildet und kam in den drei bisherigen Spielen der Skyblues in dieser Saison zum Einsatz.

Lewis wird auch die kommenden Jahre im Trikot von City bestreiten.

We're delighted to announce that Rico Lewis has extended his contract at City until 2030 ✍️ pic.twitter.com/obJz6LbGwd — Manchester City (@ManCity) September 12, 2025

psc 12 September, 2025 17:10