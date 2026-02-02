SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Personelle Rochaden

Juventus gibt Abwehrspieler Daniele Rugani ab und holt ManCity-Youngster

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 2 Februar, 2026 17:09
Juventus bleibt am Deadline Day auf dem Transfermarkt aktiv: Abwehrspieler Daniele Rugani wird ausgeliehen, dafür stösst ein Youngster von Manchester City zur alten Dame.

Der englische Mittelstürmer Justin Oboavwoduo lief bislang für die U21 von Manchester City auf. Nun wird der 19-Jährige in die Next Gen-Mannschaft von Juventus integriert. Bei der alten Dame unterzeichnet er einen Vertrag bis Juni 2028. Perspektivisch ist er für die Profimannschaft eingeplant.

Vorderhand keine Rolle mehr spielt da Daniele Rugani. Nachdem der Verteidiger die letzte Saison auf Leihbasis bei Ajax Amsterdam verbrachte, geht es für den 31-jährigen Abwehrspieler nun zur abstiegsgefährdeten AC Fiorentina in die Toskana. Der Wechsel erfolgt ebenfalls auf Leihbasis.

