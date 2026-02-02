Kalvin Phillips verlässt Manchester City erneut

SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 2 Februar, 2026 16:16
Der englische Mittelfeldprofi Kalvin Phillips verlässt Manchester City einmal mehr und kommt in der Championship unter.

Sheffield United hat sich mit dem Premier League-Topklub gemäss «The Athletic» über eine Leihe geeinigt. Phillips wird den Rest der Saison beim Zweitligisten verbringen. Sein Vertrag bei City läuft noch bis 2028. Der 30-Jährige stand seit seiner Ankunft bei City im Sommer 2022 nur viermal in der Startelf. Die vergangene Spielzeit verbrachte er auf Leihbasis bei Ipswich Town.

In der laufenden Saison hat er lediglich einen Teileinsatz bestritten. Nun soll er in Sheffield eine deutlich grössere Rolle einnehmen. Die Mannschaft beleg derzeit nur den 17. Tabellenrang.

