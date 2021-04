ManCity: Brasil-Wunderstürmer Kayky kommt

Manchester City sichert sich demnächst die Rechte an Stürmer Kayky. Der 17-Jährige wird als grösstes brasilianisches Talent seit Neymar angepriesen.

Der Transfer des Jungstars zu den Skyblues zeichnet sich seit einiger Zeit ab. Laut “Guardian” wird der englische Tabellenführer 10 Mio. Pfund plus Bonuszahlungen an Fluminense überweisen. Zudem sichert sich der brasilianische Topverein eine 20%-Beteiligung an künftigen Verkäufen. Kayky wird indes noch eine Weile in seiner Heimat bleiben. Der definitive Wechsel nach Europa soll erst im Sommer 2022 erfolgen.

psc 13 April, 2021 15:13