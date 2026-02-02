SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
ManCity holt Leihgabe Sverre Nypan von Middlesbrough zurück

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 2 Februar, 2026 13:34
Manchester City beordert den norwegischen Offensivspieler Sverre Nypan von Championship-Klub Middlesbrough zurück.

Der 19-jährige sollte eigentlich die gesamte Saison beim englischen Zweitligisten verbringen. Nun sehen die Skyblues aber Bedarf im eigenen Kader und holen Nypan nach einem halben Jahr vorzeitig zurück. Nypan ist sofort für die Profimannschaft vorgesehen.

Ursprünglich wechselte er im vergangenen Sommer für 15 Mio. Euro zu City und wurde dann zunächst ausgeliehen. In dieser Saison kam der offensiv vielseitig einsetzbare Profis zu 20 Ligaeinsätzen in der Championship. Die City-Bosse sind der Überzeugung, dass er nun auch bereit für Premier League-Fussball ist.

