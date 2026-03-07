SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Captain geht wohl von Bord

ManCity-Zukunft von Bernardo Silva scheint entschieden

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 7 März, 2026 15:33
Die Wege von ManCity und Bernardo Silva werden sich aller Wahrscheinlichkeit nach trennen. Der Captain erhält wohl keinen neuen Vertrag mehr.

Manchester City verfolgt offenbar nicht die Absicht, den auslaufenden Vertrag von Bernardo Silva zu verlängern. Laut dem Journalisten Matteo Moretto werden sich die Wege im Sommer voraussichtlich trennen.

Momentan gebe es keine laufenden Verhandlungen bezüglich einer möglichen Vertragsverlängerung. Wenige Woche vor dem Ende der Zusammenarbeit ist das als ganz klares Indiz zu werten, dass der Captain nach dieser Saison von Bord gehen wird.

Silva war 2017 für 50 Millionen Euro von Monaco in den himmelblauen Bezirk Manchesters gewechselt, in der laufenden Saison ist der Mittelfeldspieler noch immer integraler Bestandteil.

Zuletzt soll sich aus Spanien Atlético Madrid für Silva interessiert haben, zudem gelten der FC Barcelona und Juventus Turin als Klubs, die die Situation grundsätzlich beobachten.

