ManCity-Vertragsende: Wechselt Bernardo Silva nach Spanien?

Bernardo Silva wird seinen bei Manchester City auslaufenden Vertrag voraussichtlich nicht verlängern. In Spanien soll sich Interesse an dem Captain der Citizens regen.

Für Bernardo Silva interessiert sich dem Anschein nach ein weiterer Verein. Gemäss «TEAMtalk» bekundet Atlético Madrid Interesse an einer Zusammenarbeit mit dem 31-Jährigen, der auch bei Juventus Turin und dem FC Barcelona gefragt sein soll.

Wie es mit Silva bei Manchester City weitergehen wird, weiss nicht mal sein Trainer Pep Guardiola. Silvas Vertrag läuft in wenigen Monaten aus. Bisher waren keine Anzeichen erkennbar, dass der Captain noch mal einen neuen Kontrakt bekommen soll.

Silva ist bei ManCity noch immer integraler Bestandteil und kommt in der laufenden Saison auf 35 Einsätze (2512 Minuten) mit zwei Toren und fünf Vorlagen.

ManCity hat den Portugiesen im Sommer 2017 für 50 Millionen Euro Ablöse aus Monaco geholt. Seitdem ist der 107-fache Nationalspieler aus Portugal zur Vereinslegende aufgestiegen.