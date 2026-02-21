SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Captain geht wohl von Bord

ManCity-Vertragsende: Wechselt Bernardo Silva nach Spanien?

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 21 Februar, 2026 15:43
ManCity-Vertragsende: Wechselt Bernardo Silva nach Spanien?

Bernardo Silva wird seinen bei Manchester City auslaufenden Vertrag voraussichtlich nicht verlängern. In Spanien soll sich Interesse an dem Captain der Citizens regen.

Für Bernardo Silva interessiert sich dem Anschein nach ein weiterer Verein. Gemäss «TEAMtalk» bekundet Atlético Madrid Interesse an einer Zusammenarbeit mit dem 31-Jährigen, der auch bei Juventus Turin und dem FC Barcelona gefragt sein soll.

Wie es mit Silva bei Manchester City weitergehen wird, weiss nicht mal sein Trainer Pep Guardiola. Silvas Vertrag läuft in wenigen Monaten aus. Bisher waren keine Anzeichen erkennbar, dass der Captain noch mal einen neuen Kontrakt bekommen soll.

Silva ist bei ManCity noch immer integraler Bestandteil und kommt in der laufenden Saison auf 35 Einsätze (2512 Minuten) mit zwei Toren und fünf Vorlagen.

ManCity hat den Portugiesen im Sommer 2017 für 50 Millionen Euro Ablöse aus Monaco geholt. Seitdem ist der 107-fache Nationalspieler aus Portugal zur Vereinslegende aufgestiegen.

Mehr Dazu
Wie einst Colleen Rooney

Hansi Flick hat Kabinen-Maulwurf mit einem Trick überführt
Mamadou Mbacke

Der FC Basel hat einen Verteidiger des grossen FC Barcelona auf dem Schirm
Auch in Spanien

Marc-André ter Stegen hat seinen neuen Klub gefunden
"Jeder würde ihn gerne haben"

Girona-Coach macht Werbung für ter Stegen-Transfer
Keine hohe Forderung

ManCity lässt Nathan Aké günstig zu Barça ziehen
Mehr entdecken
Captain geht wohl von Bord

ManCity-Vertragsende: Wechselt Bernardo Silva nach Spanien?

21.02.2026 - 15:43
Transfer besiegelt

Barça sticht RB Leipzig bei Toptalent aus

21.02.2026 - 11:15
Grosse Worte

Barça-Präsidentschaftskandidat spricht von Harry Kane-Verpflichtung

20.02.2026 - 15:16
Riesige Summe

Atlético stellt irre Forderung für Julian Alvarez

20.02.2026 - 11:26
Wechsel denkbar

Der umworbene Julian Ryerson hat ein überraschendes Wunschziel

19.02.2026 - 17:56
Kann ablösefrei wechseln

Juve-Stürmer Dusan Vlahovic hat für den Sommer einen Traumklub

19.02.2026 - 12:09
Vom eigenen Klub

Atlético-Torjäger Julian Alvarez erhält lukratives Vertragsangebot

18.02.2026 - 18:58
Kaufoption besteht

Barça verfolgt weiterhin Plan, Marcus Rashford günstiger zu kriegen

18.02.2026 - 11:35
Künftige Pläne

Michael Olise träumt von Spanien und nicht der Premier League-Rückkehr

17.02.2026 - 11:03
Ruud Nijstad im Fokus

Bayern & BVB kämpfen mit Premier League-Klubs um Oranje-Talent

16.02.2026 - 11:15