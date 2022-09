Akanji verrät: Der Wechsel zu ManCity kam aus dem Nichts

Manuel Akanji ist ab sofort ein Spieler von Manchester City. Dass dieser Transfer am Deadline Day zustande kam, ist alles andere als selbstverständlich. Noch vor Wochenfrist wusste der Schweizer Nati-Verteidiger offenbar nichts davon.

Dies verrät Akanji in seinem ersten Interview mit der Medienabteilung seines neuen Klubs. “Ich bin wirklich stolz und glücklich hier zu sein. Es kam ein wenig aus dem Nichts in den letzten paar Tagen. Aber als ManCity fragte, ob ich hierher kommen möchte, hatte ich keine Zweifel”, sagt der 27-Jährige.

Der 41-fache Nationalspieler ging durchaus einen Poker ein: Schon vor längerem stellte er klar, dass er seinen Vertrag bei Borussia Dortmund nicht verlängern möchte. Sein Abgang in diesem Sommer war beschlossene Sache. Allerdings mangelte es sehr lange Zeit an Offerten. Dass nun ausgerechnet der englische Meister an ihn wendet und sich mit dem BVB auch rasch über die Ablösemodalitäten einigt, war für Akanji ein echter Glücksfall.

Nun steht der Innenverteidiger erst einmal vor einer grossen Herausforderung. Die Konkurrenz bei den Skyblues ist selbstredend riesig. Da sich Trainer Pep Guardiola aber auch persönlich für die Verpflichtung des Schweizers einsetzte, wird dieser garantiert zu Einsätzen und Chancen kommen, um sich beweisen und im besten Fall auch durchsetzen zu können.

psc 1 September, 2022 13:59