Norwegen-Schock: Erling Haaland verpasst die EM-Qualispiele

Norwegen muss den Start in die EM-Quali gegen Spanien und Georgien ohne Torjäger Erling Haaland bestreiten.

Der 22-jährige Profi von Manchester City klagt über Probleme im Adduktorenbereich und wird die beiden Partien deshalb verpassen. Haaland, der sich in seinem Klub zuletzt in grosser Torlaune präsentierte, sei vom Ausfall «schwer getroffen», wird Norwegens Nationaltrainer Stale Solbakken in einer Mitteilung des norwegischen Verbands zitiert.

Dennoch gibt man sich im Lager der Norweger optimistisch: «Zum Glück gibt es in dieser Gruppe noch genug Selbstvertrauen, Talent und Geschlossenheit, um in den nächsten Spielen Punkte zu holen. Wir lassen den Kopf keinen Millimeter hängen, sondern arbeiten weiter daran, für Samstag und Dienstag optimal vorbereitet zu sein.»

psc 21 März, 2023 09:39