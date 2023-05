Riesige Ehre für Manuel Akanji bei ManCity

Die Statistiker von Opta haben den Schweizer Nationalspieler für das Team der Saison nominiert. Akanji weist gleich bei mehreren relevanten Statistiken absolute Top-Werte aus. So vollendete er 93,3 Prozent seiner insgesamt 1886 Pässe in der abgelaufenen Premier League-Saison. Dies ist der beste Wert aller 262 Premier League-Profis, die mehr als 500 Pässe gespielt haben.

Der 27-Jährige stand für City während 2'286 Minuten auf dem Platz. Dies ist so viel wie kein anderer Verteidiger in der Mannschaft. Mit ihm in der Mannschaft holte das Team von Trainer Pep Guardiola 2,5 Punkte - ohne ihn lediglich 1,8 Zähler.

Akanji und Co. können ihre Saison durch das Triple krönen: Am kommenden Wochenende steht der FA Cupfinal gegen Manchester United auf dem Programm, am 10. Juni steigt das Champions League-Final gegen Inter Mailand.

