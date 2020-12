Der 26-jährige Türke ist unumstrittener Stammspieler beim Tabellenführer der Serie A. Selbstredend möchten die Rossoneri mit Calhanoglu verlängern. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, gab es am Mittwoch nun ein Treffen zwischen dem Berater des Mittelfeldprofis und den Milan-Verantwortlichen.

Ob es aus Sicht Milans klappt, ist offen. Manchester United soll angeblich sehr grosses Interesse an Calhanoglu haben. Und diesen scheint die Premier League durchaus zu reizen. In Italien fühlt er sich auf und neben dem Platz aber ebenfalls wohl, was wiederum die Chancen des Serie A-Klubs erhöht.

The agent of Hakan Calhanoglu had a meeting today in Milano with AC Milan board.

Talks on to extend his contract – expiring on next June. AC Milan are still working to reach an agreement, nothing advanced by Manchester United side now [while he’s negotiating with Milan]. 🔴🇹🇷

