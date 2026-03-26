Harry Maguire kündigt Vertragsverlängerung bei ManUtd höchstpersönlich an

Der aktuelle Vertrag von Abwehrspieler Harry Maguire läuft zum Saisonende aus. Der Weg des 33-Jährigen bei den Red Devils wird aber weitergehen, wie dieser nun durchblicken lässt.

Durch seine soliden Leistungen hat es der Innenverteidiger auch wieder zurück in die englische Nationalmannschaft geschafft, wo in den kommenden Tagen Testspiele gegen Uruguay und Japan anstehen. Maguire könnte erstmals seit September 2024 wieder für die Three Lions auf dem Platz stehen.

Gegenüber dem «Standard» spricht der Routinier in dieser Woche auch über seine sportliche Zukunft auf Vereinsebene. Sein auslaufender Vertrag bei ManUtd, wo er seit beinahe sieben Jahren spielt, wird wohl verlängert. «Es hat Gespräche gegeben. Ich denke, wir werden eine Vereinbarung finden, die für den Klub und für mich selbst am besten ist. Der Verein möchte vorankommen und glaubt, dass ich dabei weiterhin eine grosse Rolle spielen kann», so der Verteidiger.

Seit Beginn dieses Jahres und der Amtsübernahme von Michael Carrick als Trainer ist Maguire im Abwehrzentrum wieder gesetzt. Seine Qualitäten auf und auch neben dem Platz werden sehr geschätzt. Finanziell dürften sich die beiden Parteien ebenfalls finden, weshalb einer weiteren Zusammenarbeit nichts im Weg steht.